Красноярская сеть продуктовых дискаунтеров выходит на рынок Южной Кореи

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Сеть продуктовых дискаунтеров «Светофор», основанная в Красноярске семьей бизнесменов Шнайдеров, планирует выйти на рынок Республики Корея уже осенью 2026 года. Как пишет «7 канал Красноярск» со ссылкой на торговое представительство Российской Федерации в Сеуле, первые магазины под брендом PriceFit откроются в городах Хвасон, Йонъин и Асан.

Формат торговых точек останется прежним: минимальные издержки, складской формат, недорогие товары. Бизнесмены планируют открыть до 200 точек по стране.

Ранее владельцев сети дискаунтеров – Андрея, Сергея и Валентину Шнайдер – внесли в 21-й санкционный пакет Евросоюза. В Европе их магазины работали под брендом Mere. Сначала торговые точки закрыли, однако позже они стали открываться под другим брендом.