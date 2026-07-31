В Красноярске осужденный за 150 тысяч хотел облегчить жизнь в колонии. Фото: прокуратура

В Красноярске осужденный хотел облегчить свою жизнь в колонии и даже готов был заплатить за это 150 тысяч рублей. Но оказал себе медвежью услугу. Подробности рассказали в краевой прокуратуре.

В конце прошлого года 45-летний житель краевого центра заслушал суровый приговор за преступления в отношении несовершеннолетних детей. Однако посчитал, что сидеть в колонии, как все остальные, не для него. Подумал, что если даст взятку «кому надо», у него будет хорошая характеристика.

На самом деле у гражданина полно проступков и ни одного поощрения. Тем не менее он подключил свою мать. Женщина под видом покупки снегоуборочной техники привезла наличные в колонию и передала их сотруднику. Но она не подозревала, что все это фиксируется.

И вот новый приговор заключенному: 11 лет колонии строгого режима. Деньги конфискованы в доход государства.