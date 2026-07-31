Загрязнение реки в Красноярском крае обошлось золотодобытчику в 6,6 миллионов

Компания сливала в реку неочищенные промышленные сроки. Фото: прокуратура

Загрязнение реки в Красноярском крае обошлось золотодобытчику более чем в 7 миллионов рублей – такое решение вынес суд по иску природоохранной прокуратуры.

Компания ведет добычу драгоценного металла в Ермаковском районе, в долине реки Рудной. Однако необходимой системы очистки технической воды не обустроила. Фактически неочищенные стоки сбрасывались прямо в реку Рудная, а оттуда — в реку Оя.

В рамках проверки специалисты взяли пробы в четырех точках. Выяснилось, что взвешенных веществ в них в 20 и 28 раз выше фоновых значений, железа – в 25 и 46 раз, меди — в 5 раз. К тому же у компании даже не было разрешительных документов на использование водного объекта.

Ущерб в размере 6,6 миллионов рублей будет направлен в федеральный бюджет. Плюс 490 тысяч рублей штрафа за нарушения водного и природоохранного законодательства.