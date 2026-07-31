Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 7:03

В Красноярске ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 103 года

Почетную жительницу Красноярска поздравляют с днем рождения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 103 года. Фото: администрация Красноярска

В Красноярске ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 103 года. Фото: администрация Красноярска

В Красноярске ветерану Великой отечественной войны Екатерине Андреевне Давыдовой исполнилось 103 года.

Долгожительница является Почетным гражданином города. Свою жизнь она связала с медициной. Сначала трудилась в госпитале. А когда война закончилась, Екатерина Андреевна работала в районной больнице в городе Назарово.

Затем переехала в Красноярск, где трудилась в больнице Енисейского пароходства. А закончила трудовую деятельность и вышла на заслуженный отдых в Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона.

Поздравили долгожительницу руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова, а также представители совета ветеранов. Они вручили ей цветы и памятные подарки.