В Красноярске ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 103 года. Фото: администрация Красноярска

В Красноярске ветерану Великой отечественной войны Екатерине Андреевне Давыдовой исполнилось 103 года.

Долгожительница является Почетным гражданином города. Свою жизнь она связала с медициной. Сначала трудилась в госпитале. А когда война закончилась, Екатерина Андреевна работала в районной больнице в городе Назарово.

Затем переехала в Красноярск, где трудилась в больнице Енисейского пароходства. А закончила трудовую деятельность и вышла на заслуженный отдых в Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона.

Поздравили долгожительницу руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова, а также представители совета ветеранов. Они вручили ей цветы и памятные подарки.