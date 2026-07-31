В красноярском микрорайоне Солнечный изменили график отключения горячей воды

Изображение: СГК

В красноярском микрорайоне Солнечный перенесли гидравлические испытания, запланированные с 3 по 11 августа. Как сообщили в СГК, работы пройдут позже — с 10 по 18 августа. В этот период в домах микрорайона отключают горячую воду.

Кроме стандартных испытаний, специалисты собираются обследовать теплосети с помощью роботизированного комплекса. Техника проверит трубы изнутри и поможет обнаружить коррозию, утончение металла и другие скрытые повреждения.

Мероприятия помогут подготовить город к зиме и обеспечить надежную работу системы теплоснабжения. Жителей Солнечного просят учитывать новые даты гидравлических испытаний.

Ранее мы писали, что в Красноярске перенесли плановую остановку для подготовки к зиме водозаборов «Гремячий лог» и острова Казачий — изначально ремонтные работы на объектах должны были пройти с 7 по 9 августа.