В Красноярске 20-ю больницу затопило дождем Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Ливень, который обрушился накануне, 30 июля, на Красноярск, доставил проблем 20-й больнице. Мало того, что пришлось устранять последствия осадков, так еще произошел порыв трубы холодного водоснабжения около кардиологического корпуса. Вода попала в несколько помещений и подземные переходы, в основном это хирургические отделения. Медицинская аппаратура не пострадала. Пострадавших нет.

Сотрудники технической службы незамедлительно принялись ликвидировать последствия, вызвали аварийную бригаду «КрасКома». И оперативно кардиологический корпус переподключили на резервный источник холодной воды.

Все отделения медицинского учреждения, включая операционные блоки и реанимацию, работают в штатном режиме. Пациентов принимают по всем профилям - как в экстренном, так и в плановом порядке, сообщает краевой минздрав.