Красноярцы сообщили о сбоях в работе интернет-провайдера

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

31 июля жители Красноярска и округов края пожаловались на сбой в работе интернет-провайдера «Игра-Сервис». По словам пользователей, проблемы начались еще накануне вечером.

Судя по комментариям горожан в социальных сетях, сначала интернет просто периодически пропадал, однако уже ночью он исчез полностью. При этом сама компания пока никак не комментировала сбой — сообщения о проблемах отсутствуют на сайте и в официальных пабликах.

Корреспондент «Комсомольской правды-Красноярск» дозвониться до провайдера не смог. Когда вернут связь — пока неизвестно.