Жительницу Красноярска обвиняют в дропперстве Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Красноярска обвиняют в дропперстве. Как рассказали в полиции города, 23-летняя горожанка нашла в интернете объявление о работе: ничего особого делать не нужно, просто предоставить реквизиты своего банковского счета. А когда на него будут приходить деньги, нужно будет переводить их на другие счета.

За четыре дня на карту девушки поступило более 80 тысяч рублей. Она отправила их дальше, себе в качестве гонорара за работу оставила чуть более двух тысяч рублей.

Потерпевшим стал подросток из Пензенской области. Он в интернете увидел рекламу о розыгрыше призов и перешел по ссылке. Его обрадовали сообщением о выигрыше в 300 тысяч рублей. Но для их получения он должен был оплатить налоги и госпошлину – как раз те самые средства он и перевел дропперше.

Вычислили пособницу мошенников после заявления родителей подростка. Ей грозит до трех лет лишения свободы.