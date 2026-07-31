В Красноярске перенесли плановое отключение холодной воды

Фото: «КрасКом»

В Красноярске перенесли плановую остановку для подготовки к зиме водозаборов «Гремячий лог» и острова Казачий — изначально ремонтные работы на объектах должны были пройти с 7 по 9 августа. Как рассказала пресс-служба «КрасКом», из-за этого изменятся сроки отключения холодной воды в Октябрьском, части Железнодорожного, Советского и Центрального районов.

Ремонт перенесли на более поздний срок по просьбе подрядных организаций. Причиной корректировки стали дожди и прогноз синоптиков о ливнях. Осадки уже подтопили строительные котлованы и траншеи на объектах ремонта инженерных сетей.

«Начинать остановку водозаборов, когда строительные площадки затоплены водой, неэффективно. Это привело бы к затягиванию сроков отключения воды для горожан», – говорит генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.

Обновленный график отключения воды компания планируют опубликовать позже.

Ранее мы писали, что аграрии южных районов Красноярского края обсудили готовность к предстоящей уборочной страде. Совещание глав муниципалитетов и руководителей сельхозпредприятий состоялось в Минусинске по инициативе профильного комитета краевого парламента.