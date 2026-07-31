Жителей города приглашают принять участие в опросе для разработки бренда Красноярска

Фото: пресс-служба мэрии

В его основу ляжет комплексное социологическое исследование, которое проходит в нескольких форматах.

Одним из его этапов является проведение опроса среди жителей как Красноярска, так и всей России в целом. В анкете 40 вопросов, часть из них с уже готовыми ответами, а часть – открытые, чтобы все желающие смогли высказать свое мнение. Так, респондентов спрашивают о главном символе города, просят написать преимущества жизни в сравнении с другими городами, описать достижения Красноярска за последние годы, выбрать, что является лицом города и ценностями его жителей. Также просят оценить аспекты внешнего вида города и многое другое.

Пройти анкетирование можно на сайте до 1 сентября.

Результаты опроса лягут в основу концепции бренда. Они помогут выявить идентичность Красноярска, а также систему ценностей и позиционирования. Мнение каждого участника поможет сделать будущий бренд города более точным, содержательным и отражающим реальные представления о Красноярске.

На сегодняшний день в анкетировании приняли участие свыше 1000 человек. Предварительные выводы исследования свидетельствуют о том, что у Красноярска уже есть яркие символы, уникальный характер, значимые места и реальные конкурентные преимущества. Наш город обладает сильным и узнаваемым образом.

Жители и гости ценят город Красноярск за уникальное сочетание современного мегаполиса и доступной дикой природы, мощный промышленный и энергетический потенциал, а также богатую историю и культуру, ощущение масштаба, простора и широты России.

Отметим, что помимо анкетирования, проводится сбор информации из открытых и закрытых источников, а также проводятся экспертные интервью с лидерами общественных мнений в разных сферах деятельности.

- Создание сильного бренда города начинается с серьезной исследовательской работы. Мы объединили ведущих российских экспертов, изучили уникальные архивные материалы, провели десятки экспертных интервью. Сейчас проходит масштабное анкетирование жителей и потенциальных гостей Красноярска. Это фундамент, на котором будет строиться долгосрочная стратегия развития бренда города, - рассказала генеральный директор ООО «Креаре» Татьяна Майорова.

Напомним, по итогам торгов разработкой территориального и туристского бренда Красноярска занимается компания «Креаре» из Санкт-Петербурга. Выполнить работы планируется к концу 2026 года.