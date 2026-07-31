В Центральном районе Красноярска убрали 27 брошенных автомобилей

Власти Красноярска вычищают дворы и улицы от автохлама. Фото: администрация Центрального района

В Центральном района Красноярска с начала года убрали уже 27 брошенных автомобилей. Еще 8 сообщений о наличии автохлама находится в работе. Это делается в рамках планомерной работы по благоустройству города.

В администрации района уточнили, что владельцы 22 разукомплектованных автомобилей сами вывезли их прочь после того, как получили уведомления. Еще пять единиц были вывезены на спецстоянку, пока – за счет бюджета.

По регламенту транспортное средство могут признать брошенным, если оно не используется более 30 дней. Определяют это, в частности, по внешнему виду. Затем его обследует специальная комиссия, информация направляется в полицию. Там ищут собственника, чтобы убрал свой автохлам или привел его в нормальное состояние.