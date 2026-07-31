Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 3:58

Власти Красноярского края сообщают о стабилизации поставок бензина и дизтоплива

На большинстве заправок краевой сети АЗС можно купить ГСМ без ограничений
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Власти Красноярского края сообщают о стабилизации поставок бензина на заправки

Власти Красноярского края сообщают о стабилизации поставок бензина на заправки

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Власти Красноярского края сообщают о стабилизации поставок ходовых марок бензина на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний, работающих в регионе.

Также нормализуется ситуация с дизельным топливом: 29 июля сняты лимиты на его отпуск к «Красноярскнефтепродукте». На большинстве станций этой сети дизель можно покупать без ограничений – но непосредственно в баки транспортных средств. Исключение лишь в отдаленных территориях в силу особенности логистики.

Потребности экстренных служб закрываются в приоритетном порядке. Региональный штаб контролирует обеспечение и других отраслей – транспорта, сельского хозяйства, строительства и ЖКХ.