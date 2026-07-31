Власти Красноярского края сообщают о стабилизации поставок бензина и дизтоплива

Власти Красноярского края сообщают о стабилизации поставок бензина на заправки Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Власти Красноярского края сообщают о стабилизации поставок ходовых марок бензина на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний, работающих в регионе.

Также нормализуется ситуация с дизельным топливом: 29 июля сняты лимиты на его отпуск к «Красноярскнефтепродукте». На большинстве станций этой сети дизель можно покупать без ограничений – но непосредственно в баки транспортных средств. Исключение лишь в отдаленных территориях в силу особенности логистики.

Потребности экстренных служб закрываются в приоритетном порядке. Региональный штаб контролирует обеспечение и других отраслей – транспорта, сельского хозяйства, строительства и ЖКХ.