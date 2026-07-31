Полиция нашла 18-летнего лихача-нарушителя. Стоп-кадр видео ГАИ

В Курагинском муниципальном округе питбайкер сбил полуторагодовалую девочку и скрылся с места ДТП. Это случилось вечером 27 июля в деревне Новопокровка. Стало известно, что лисчность лихача-нарушителя установлена.

Как рассказали в краевой полиции, им оказался 18-летний местный житель. Подробности истории таковы: молодой человек без водительских прав взял у отца мотоцикл RACER и помчался вдоль по улицам. Он уверяет, что не видел ребенка. Но когда сбил его, испугался, прибавил газу и оказался на краю деревни. Там спрятался и сидел, пока его не обнаружили.

На лихача составили протоколы за отсутствие мотошлема, управление незарегистрированным ТС, отсутствие ОСАГО, управление ТС без водительского удостоверения, оставление места ДТП.

Будут наказаны и родители девочки за то, что оставили ее без внимания, в результате чего она оказалась на дороге. Сейчас ребенок в больнице. Ее состояние оценивается как средней тяжести.