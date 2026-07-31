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НовостиПроисшествия31 июля 2026 2:12

На Красноярском море вышли покататься пять девушек на двух сапах

Спасатели вызволили из беды пятерых сапбордисток в заливе Шумиха
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На Красноярском море вышли прокататься пять девушек на двух сапах. Фото: КГКУ "Спасатель"

На Красноярском море вышли прокататься пять девушек на двух сапах. Фото: КГКУ "Спасатель"

На Красноярском море спасатели вызволили из беды пятерых девушек в возрасте 20 и 21 года, которые решили покататься по заливу Шумиха на сапбордах. Причем на всех было всего два плавсредства. И ни одного спасательного жилета.

Подруги вышли в море и оказались прямо на судовом ходу – в том месте курсируют крупные суда и глубина достигает критических отметок. То есть совершенно не задумались, что если кто-то из них пойдет ко дну, достать ее будет непросто.

И тут погода резко испортилась, небо заволокло тучами, начался проливной дождь. Главная мысль была – как можно скорее выбраться на берег. Об опасной ситуации сообщили очевидцы по телефону 112.

На выручку выдвинулись спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда. Они быстро обнаружили экстремалок на сапах и подняли их на борт спасательного судна. На прощание напомнили им элементарные правила безопасности.