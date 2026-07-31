Бизнесменам предлагают склады в аренду под Красноярском. Фото: «МЕГА-СТРОЙ-М»

Бизнесменам предлагают в аренду складские и производственные помещения, которые расположены под Красноярском, на территории Емельяновского округа. Как сообщает корпорация развития Енисейской Сибири, там продолжается возвещение пятой очереди производственно-логистического комплекса вблизи деревни Старцево.

Место выбрано неслучайно, ведь до краевого центра всего 5 километров, рядом федеральная трасса Р-255 «Сибирь» и Енисейский тракт. Это удобно и для работников складов, и для бизнеса.

В настоящее время резидентами производственно-логистического центра являются крупные отечественные компании – маркетплейсы.

Пару слов об объекте: строительство началось в 2023 году. В настоящее время уже сданы и функционируют четыре склада, совокупная площадь составляет более 137 тысяч квадратных метров. Пятая очередь уже готова на 60%.