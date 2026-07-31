МЧС сообщает еще об одном утонувшем в Красноярском крае Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Региональное управление МЧС сообщает еще об одном утонувшем. На сей раз трагедия произошла в Каратузском округе, в районе населенного пункта Старая Копь. Предварительно известно пока немного: что мужчина отправился купаться на реку Амыл, вошел в воду, но обратно на берег не вернулся.

Суда по всему, все это произошло на глазах очевидцев, которые и сообщили о случившемся в экстренные службы.

Спасатели и полиция выехали на место. Первые – чтобы найти и достать из воды тело, вторые – для установления обстоятельства трагедии.

Всего с начала лета в крае уже утонули 36 человек – сообщили в ГУ МЧС России по краю.