Аграрии юга Красноярского края обсудили готовность к уборочной Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Аграрии южных районов Красноярского края обсудили готовность к предстоящей уборочной страде. Совещание глав муниципалитетов и руководителей сельхозпредприятий состоялось в Минусинске по инициативе профильного комитета краевого парламента. Также на мероприятии участвовали представители регионального правительства и участники топливного рынка.

Разговаривая о готовности аграрием, особое внимание уделили обеспечению горюче-смазочными материалами. Фермеры сообщили о росте цен и сложностях с оптовыми закупками топлива. Этот вопрос взят под строгий контроль, уверили депутаты.