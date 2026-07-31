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НовостиОбщество31 июля 2026 0:44

Аграрии юга Красноярского края обсудили готовность к уборочной

Одним из актуальных вопросом для сельхозпроизводителей является обеспечение техники топливом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Аграрии юга Красноярского края обсудили готовность к уборочной

Аграрии юга Красноярского края обсудили готовность к уборочной

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Аграрии южных районов Красноярского края обсудили готовность к предстоящей уборочной страде. Совещание глав муниципалитетов и руководителей сельхозпредприятий состоялось в Минусинске по инициативе профильного комитета краевого парламента. Также на мероприятии участвовали представители регионального правительства и участники топливного рынка.

Разговаривая о готовности аграрием, особое внимание уделили обеспечению горюче-смазочными материалами. Фермеры сообщили о росте цен и сложностях с оптовыми закупками топлива. Этот вопрос взят под строгий контроль, уверили депутаты.