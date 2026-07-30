Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае появилась карта дорожного ремонта — ее можно найти на сайте системы оповещения «112» в разделе «Дороги». В региональном Министерстве транспорта сообщили, что на странице есть данные по объектам начиная с 2020 года и планы на 2027–2028 годы.

На карте собраны объекты на региональных трассах и в Красноярске. По каждому указана информация: статус работ, протяженность участка, сроки и так далее. Раздел создали для удобства жителей.

В 2026 году в крае ремонтируют 87 объектов регионального и местного значения.

Ранее мы писали, что в красноярском парке Гвардейский установят игровой комплекс в виде самолета и веревочные полосы препятствий.