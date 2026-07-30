В Красноярском крае 31 июля ожидаются ливни и сильный ветер

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 31 июля, в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, а также шквалистые усиления ветра до 25 метров в секунду и более. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Жителей просят исключить работы на высоких зданиях и обходить рекламные щиты. Телефон экстренных служб — 112.

Кроме того, с 31 июля по 2 августа в Эвенкии и центральных МО местами ожидается сильная жара до +35 градусов и выше.

По данным сервиса Gismeteo, завтра в Красноярске температура воздуха составит до +25 градусов, почти весь день будет идти дождь. Ожидаются грозы, а вечером — град. Ветер умеренный — до восьми метров в секунду.