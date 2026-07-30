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НовостиПроисшествия30 июля 2026 9:28

Жительница Красноярска продавала алкоголь без лицензии и пошла под суд

Жительница Ленинского района пошла под суд после продажи сомнительного алкоголя
Полина КЛИМЕНКОВА
Жительница Ленинского района пошла под суд после продажи сомнительного алкоголя

Жительница Ленинского района пошла под суд после продажи сомнительного алкоголя

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Ленинского района Красноярска пошла под суд после очередной продажи сомнительного алкоголя. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. За несколько лет работы в торговых павильонах она не раз попадала в поле зрения полиции. А в 2025 году ее оштрафовали на 30 тысяч за незаконную продажу алкоголя. Штраф ее не смутил и спустя время в магазине на улице Глинки горожанка продала мужчине в пластиковом стакане спиртное неизвестного происхождения. Это сняла на камеру посетительница.

Экспертиза подтвердила: жидкость крепостью 37,5% была безопасна по составу, но незаконна по способу продажи. Повторное нарушение стало основанием уже для уголовного дела.

Прокуратура утвердила продавцу обвинение в незаконной розничной продаже алкогольной продукции, совершенной неоднократно. Теперь ей грозит уголовное наказание.