Жительница Красноярска продавала алкоголь без лицензии и пошла под суд

Жительница Ленинского района пошла под суд после продажи сомнительного алкоголя Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Ленинского района Красноярска пошла под суд после очередной продажи сомнительного алкоголя. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. За несколько лет работы в торговых павильонах она не раз попадала в поле зрения полиции. А в 2025 году ее оштрафовали на 30 тысяч за незаконную продажу алкоголя. Штраф ее не смутил и спустя время в магазине на улице Глинки горожанка продала мужчине в пластиковом стакане спиртное неизвестного происхождения. Это сняла на камеру посетительница.

Экспертиза подтвердила: жидкость крепостью 37,5% была безопасна по составу, но незаконна по способу продажи. Повторное нарушение стало основанием уже для уголовного дела.

Прокуратура утвердила продавцу обвинение в незаконной розничной продаже алкогольной продукции, совершенной неоднократно. Теперь ей грозит уголовное наказание.