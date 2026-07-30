Под Канском с трассы съехал грузовик

Фото: Управление по делам ГО и ЧС Канского округа

Утром 30 июля в Красноярском крае на 11-м километре Южного обхода Канска с дороги съехал грузовик. Как сообщило Управление по делам ГО и ЧС округа, водитель фуры оказался зажат в кабине — требовалась срочная помощь спасателей.

Мужчина находился в шоковом состоянии. После освобождения его передали сотрудникам скорой помощи — пострадавшему оказали необходимую медицинскую поддержку.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

Водителям напоминают: будьте предельно внимательны на загородных трассах. Любая секунда промедления может стоить очень дорого.