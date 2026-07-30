В красноярском парке Гвардейский появится детская площадка с самолетом

Изображение: мэрия Красноярска

В красноярском парке Гвардейский установят игровой комплекс в виде самолета и веревочные полосы препятствий. В администрации города сообщили, что подрядчики уже начали закупать необходимые материалы и малые архитектурные формы.

Самолет высотой более трех метров станет частью новой детской площадки. Игровой комплекс разместится на безопасном резиновом покрытии. Появится и небольшие уличные батуты.

В парке сейчас проходит первый этап благоустройства в рамках подготовки к 400-летию краевого центра. Основная идея преображения общественного пространства — акцент на исторической ценности места (здесь формировались дивизии добровольцев, которые уходили на Великую Отечественную войну).

В 2026 году в парке обновляют аллеи, дорожки, покрытия и сделают новое освещение. Оформление детской зоны завершится к концу осени.

Тем временем врачи Челябинской областной больницы № 3, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», спасли пациента с тяжелой артериовенозной фистулой почки. Простыми словами — в левой почке образовался опасный прорыв сосудов.