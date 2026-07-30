Красноярцам рассказали, кто может зарегистрировать брак в день подачи заявления

Красноярцам рассказали, можно ли пожениться в день подачи заявления Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В ЗАГСе по Красноярскому краю рассказали, можно ли зарегистрировать брак в день подачи заявления. Такая возможность есть при определенных обстоятельствах: беременность, рождение совместного ребенка и угроза жизни одной из сторон.

Для этого нужно подать совместное заявление, приложить оригиналы документов, подтверждающих ситуацию. Решение принимает руководитель отдела ЗАГС. В тот же день пару могут расписать.

- Мы всегда на вашей стороне! Если ваша ситуация особенная – ЗАГСы края всегда идут навстречу. Не откладывайте счастье на потом, ведь главный документ о создании семьи может быть у вас на руках уже сегодня.