В Красноярском крае медведь разорил дачный участок

Фото: «7 канал Красноярск»

В дачном товариществе «Сокол» около поселка Снежница хищник разорил один из участков, расположенный на границе лесного массива. Как рассказал «7 канал Красноярск» председатель СНТ Алексей Карелин, хищник поломал все кусты и объел ягоду.

Сейчас дачники ждут охотоведов — специалисты выяснят, куда ушел зверь и есть ли опасность для людей. Само ЧП случилось недалеко от тропинки, которая ведет к таежному ключу. Кроме того, пострадавший участок около озера, где летом любят отдыхать дети.

Напомним, что если вы заметили хищника в населенном пункте — тут же звоните на номер 112.

Что делать при встрече с медведем? В каких случаях хищники могут напасть, и можно ли этого избежать? На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда-Красноярск» ответил Николай Мальцев, начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов и лесного комплекса края.