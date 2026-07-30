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НовостиОбщество30 июля 2026 6:59

В Красноярске с начала 2026 года задержали более 2200 пьяных водителей

Более 2200 пьяных водителей задержали красноярские инспекторы ДПС с начала года
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Более 2200 пьяных водителей задержали красноярские госавтоинспекторы с начала 2026 года. Такой информацией поделилась пресс-служба ведомства.

За этот же период в городе зарегистрировали более 150 ДТП с участием нетрезвых автомобилистов. Cвыше 30 подобных аварий случились во дворах, где ходит много детей и пожилых людей.

На 280 нарушителей, которые уже не в первый раз сели пьяными за руль, завели уголовные дела.

Если вы стали свидетелем того, как за руль садится нетрезвый человек, нужно сразу сообщить об этом в полицию. В Красноярске можно позвонить на телефон «Синей линии»: 8(391) 263-10-19.