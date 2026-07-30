Жительница Красноярска до смерти избила знакомую из ревности. Скриншот: видео краевой прокуратуры

В Красноярске вынесли приговор местной жительнице, которая из ревности жестоко избила свою знакомую. Трагедия произошла в январе 2026 года. В квартире на улице Мичурина выпивали алкоголь хозяйка, ее сожитель и погибшая. Гостья оказывала знаки внимания мужчине, его женщине это не понравилось. Тогда она выволокла собутыльницу в коридор и избила ее кулаками по голове и туловищу. По заключению судмедэкспертов, на теле погибшей насчитали не менее 58 следов от ударов.

В тот момент мимо дома проходила знакомая обвиняемой. Узнав о произошедшем, она решила присоединиться к избиению.

Избитая скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы и кровоизлияния.

В суде обвиняемая признала вину. Она рассказала, что проверяла дыхание потерпевшей и видела, что та моргает, поэтому решила, что все обойдется. Утром компания ушла из квартиры, а уже позже ее сожитель вызвал скорую, но было поздно.

Суд приговорил виновную к восьми годам колонии общего режима и взыскал в пользу матери погибшей один миллион рублей. Ее соучастница ожидает отдельного суда.