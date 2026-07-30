В Уяре супруги получили сроки за нападение на участкового

Фото: прокуратура Красноярского края

В Уяре Красноярского края суд вынес обвинительный приговор супружеской паре, напавшей на сотрудника полиции. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края 30 июля.

Инцидент произошел в апреле 2026 года в подъезде жилого дома, где проживал участковый уполномоченный. В тот день он был не в форменной одежде, однако находился при исполнении служебных обязанностей.

Предыстория конфликта такова: днем ранее супруги вместе с приятелем распивали пиво на лавочке возле детской горки. Их заметил участковый, сделал замечание и разъяснил, что находиться с алкоголем на детской площадке запрещено законом. Протокол он тогда составлять не стал и ограничился профилактической беседой, после чего компания разошлась.

Вечером того же дня, уже будучи в состоянии опьянения, супруги вместе с тем же знакомым поджидали полицейского в подъезде. Когда он подошел к дому и зашел в подъезд, на лестничной площадке они набросились на него. Женщина сразу начала высказывать претензии, обвиняя участкового в том, что это он вызвал полицию днем, хотя на самом деле он этого не делал. Словесная агрессия быстро переросла в физическую: нападавшие нанесли сотруднику несколько ударов и попытались вытолкнуть его на улицу.

На шум из квартир выбежали соседи. Они вмешались, оттеснили нападавших и вызвали полицию. Сам участковый на провокации не отвечал, ответного насилия не применял и спокойно дождался прибытия коллег.

Суд квалифицировал произошедшее не как случайную ссору, а как умышленное нападение на представителя власти, поскольку нападавшие знали, что перед ними сотрудник полиции. С учетом того, что женщина ранее уже была судима за убийство и кражу, суд назначил ей наказание в виде одного года девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Ее супруг получил один год семь месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Третий участник нападения еще находится под следствием.