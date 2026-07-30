В Туве трое детей повредили мемориал в селе Тоора-Хем

Фото: МВД по РТ

29 июля в Тоджинском районе Тувы сотрудники полиции нашли несовершеннолетних, причастных к повреждению благоустройства мемориала. Инцидент произошел в селе Тоора-Хем. Силовики увидели публикацию местных жителей в интернете с информацией о случившемся, после чего незамедлительно выехали на место и начали искать вандалов.

При осмотре были зафиксированы повреждения опорных столбов и осветительных ламп, установленных рядом с памятником и мемориальными объектами. Действия неизвестных подпалали под статью о вандализме.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были найдены трое подозреваемых. Ими оказались местные школьники: двое в возрасте 11 лет, а одному исполнилось 12 лет. Как выяснилось, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних они не состоят. В присутствии родителей и опекунов подростки признались в содеянном. Они рассказали, что повредили элементы освещения из необдуманного желания, не осознавая серьезности своих действий и тех последствий, к которым они могут привести.

Материалы проверки уже направлены в компетентные органы для принятия решения. В МВД напомнили, что вандализм – это уголовно наказуемое деяние, и даже юный возраст не освобождает от ответственности. В конкретном случае родителям несовершеннолетних нарушителей может грозить административное наказание за ненадлежащее воспитание детей, а также они возместят причиненный ущерб.