В Красноярске коммунальщики перешли на усиленный режим из-за ливней

Фото: "КрасКом"

В Красноярске подразделения горканализации компании «КрасКом» перешли на усиленный режим работы в связи с проливными дождями 30 июля. Синоптики прогнозируют ливни в течение дня, а также 31 июля.

Основной удар стихии, как обычно, принимают на себя объекты системы водоотведения – колодцы, коллекторы, канализационно-насосные станции и очистные сооружения.

Так, утром 30 июля на правобережье Енисея дождевые потоки смыли в колодцы хозяйственно-бытовой канализации грязь и мусор с городских дорог. Поскольку специализированных ливневых сетей в этих местах нет, вода вместе с отходами попала на насосные станции, где начала забивать фильтрующие решетки и оборудование. Для того, чтобы справиться с возросшей нагрузкой, дежурные бригады в усиленном режиме чистят колодцы, а на ряде станций (по улицам 26 Бакинских комиссаров, Парашютной, Паровозной, Щорса, Мичурина, Семафорной и других) запустили резервные агрегаты.

В компании обратились к горожанам с настоятельной просьбой не открывать люки колодцев самостоятельно в попытках ускорить слив луж с проезжей части или дворов. Такие действия не только создают дополнительную перегрузку очистных сооружений, но и представляют серьезную опасность для пешеходов и автомобилистов, которые могут провалиться в открытые колодцы. Кроме того, каждый случай несанкционированного вскрытия люков будет расцениваться как самовольное использование централизованной системы водоотведения, что грозит нарушителям административным штрафом. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и доверить работу с канализационными сетями профессионалам.