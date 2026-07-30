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НовостиОбщество30 июля 2026 5:07

В Красноярском крае приставы взыскали долг с забывчивого сельхозпредприятия

В Березовском районе приставы взыскали деньги за аренду муниципальной земли
Полина КЛИМЕНКОВА
В Березовском районе приставы взыскали деньги за аренду муниципальной земли

В Березовском районе приставы взыскали деньги за аренду муниципальной земли

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Красноярском крае судебные приставы взыскали с сельхозпредприятия долг за аренду земли. Организация не выплатила администрации Железногорска средства за пользование земельным участком, который находится в Березовском районе. В пресс-службе ФССП по краю рассказали, что платежи не поступали с 2024 по 2025 годы, поэтому муниципалитету пришлось решать вопрос в судебном порядке.

Суд обязал арендатора выплатить 224 тысячи рублей основного долга и 15 тысяч рублей пени, однако компания проигнорировала требования. Тогда пристав применил принудительные меры. Сначала были арестованы банковские счета организации. Затем выяснилось, что за предприятием числятся крупный земельный участок и три здания. В отношении этих объектов вынесли постановление о запрете на регистрационные действия.

После этого руководство предприятия полностью погасило задолженность.