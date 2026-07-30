Жителю Красноярска выплатили 300 тысяч рублей за травму на производстве

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Красноярске судебные приставы помогли жителю Центрального района получить компенсацию за повреждение здоровья, полученное во время работы. Сумма выплаты составила 300 тысяч рублей.

Несчастный случай произошел, когда мужчина трудился в добывающей организации, расположенной в соседнем регионе. В ходе служебной поездки автомобиль, в котором он находился, наехал на глубокую выбоину на дороге, из-за чего машину несколько раз сильно подбросило. Водитель и пассажир ощутили резкую боль в пояснице. Прибыв на место, пострадавший сразу же пожаловался на плохое самочувствие, и врачи подтвердили наличие травм.

Проведенное расследование показало, что причиной инцидента стали нарушения правил охраны труда со стороны работодателя. Суд, изучив все обстоятельства дела, принял решение взыскать с компании в пользу потерпевшего 300 тысяч рублей в счет морального ущерба.

На основании судебного акта в отделе приставов по Центральному району Красноярска завели исполнительное производство. Судебный пристав своевременно уведомил руководство предприятия о необходимости погасить долг и предупредил о возможных мерах принудительного взыскания. Однако в установленный добровольный срок деньги на счет взыскателя не поступили.

Тогда пристав вынес постановление об аресте банковских счетов организации. Осознав, что дальнейшее уклонение от исполнения решения суда приведет к серьезным санкциям и дополнительным расходам, руководство компании перечислило всю сумму задолженности. Средства были направлены напрямую красноярцу, а подтверждающие платежные документы переданы в службу судебных приставов.