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В Красноярском крае сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по региону совместно с коллегами из УФСБ раскрыли серию ложных сообщений о заложенных опасных предметах в одной из школ Канска. Подозреваемым оказался 14-летний ученик этого же учебного заведения. 30 июля стали известны подробности случившегося.

Оперативники установили, что юный фигурант дела дважды в январе и один раз в марте отправлял через чат-боты мессенджеров тревожные письма своему классному руководителю, завучу и директору школы. Он уже признался в этом, как и в том, что мотивом его поступков было нежелание посещать занятия, а целью – полный срыв учебного процесса. Кроме того, летом он направил похожее сообщение, но уже от чужого имени, на официальный сайт юридической фирмы в Свердловской области.

Получатели каждого из этих сигналов незамедлительно сообщали о них в полицию. Силовики в ответ оперативно организовывали все необходимые меры для обеспечения безопасности, однако ни одно из сообщений не подтвердилось.

В отношении несовершеннолетнего были заведены четыре уголовных дела о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма. Максимальное наказание по этой статье достигает пяти лет лишения свободы, причем ответственность наступает уже с 14-летнего возраста. На время следствия подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас решается вопрос о возможном помещении школьника в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.