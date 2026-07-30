Фото: стоп-кадр видео Госавтоинспекции

В Ачинске ночью 30 июля экипаж дорожно-патрульной службы получил сигнал о том, что на одной из улиц замечен мотоциклист с признаками алкогольного опьянения.

Инспекторы начали искать водителя, и вскоре увидели его на питбайке MMZ без государственного номера. Заметив патрульную машину, мужчина на двухколеснике сразу же попытался уйти от преследования.

Побег оказался опасным: нарушитель мчался по городским улицам с превышением скорости, неоднократно выезжал на встречную полосу, проскакивал перекрестки на красный свет, подвергая риску других участников движения. В итоге он не справился с управлением, врезался в бордюрный камень и опрокинулся. Ему потребовалась медицинская помощь. Вызванная полицейскими бригада скорой помощи госпитализировала гонщика. Его жизни ничего не угрожает.

Им оказался 40-летний местный житель. У него явно наблюдались признаки опьянения, при этом водительского удостоверения мужчина не имел. От медицинского освидетельствования он категорически отказался. Проверка по базам Госавтоинспекции показала, что он уже привлекался к ответственности за пьяную езду. Теперь в отношении него составлены несколько административных материалов, в том числе за выезд на встречную полосу, неподчинение требованию об остановке, отказ от освидетельствования и управление незарегистрированным транспортом. Общая сумма возможных штрафов может превысить 20 тысяч рублей.

Кроме этого, было заведено уголовное дело о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения. Мотоцикл был отправлен на спецстоянку, по решению суда его могут конфисковать. Также ночному гонщику грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.