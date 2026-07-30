На станции Козулька поезд насмерть сбил нетрезвого пенсионера

Фото: Восточное МСУТ СК России

В Красноярском крае следователи проводят проверку по факту гибели 69-летнего мужчины на станции Козулька. Трагедия произошла 29 июля 2026 года. Пассажирский состав смертельно травмировал пешехода, который, по предварительным данным, находился в состоянии сильного опьянения.

Мужчина не проявил необходимой осторожности. Он начал пересекать рельсы, не дождавшись полной остановки поезда и попал под последний вагон. Машинисту не удалось избежать наезда. От полученных травм пострадавший скончался мгновенно.

Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального управления СК России уже организовал доследственную проверку возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Специалисты тщательно осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Окончательное решение будет принято после получения результатов.

В ведомстве напомнили о том, что правила поведения на железной дороге необходимо строго соблюдать, иначе можно поплатиться жизнью. Переходить пути разрешается только в специально отведенных местах и исключительно на разрешающий сигнал светофора. Прежде чем ступить на рельсы, необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Особое внимание следователи обратили на отвлекающие факторы: громкая музыка в наушниках и экран смартфона мешают вовремя заметить опасность и часто становятся причиной трагедий.