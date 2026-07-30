В Дивногорске спасли упавшую с шестого этажа кошку. Фото: КГКУ «Спасатель»

В Дивногорске спасли кошку, которая оказалась на крыше пристройки. Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель». Все случилось 29 июля. С шестого этажа многоэтажного дома выпала черная кошка. Животное приземлилось на крышу пристройки, где находится магазин.

Хозяин кошки – человек с ограниченными возможностями здоровья – оказался в безвыходной ситуации: добраться до питомца он не мог, поэтому обратился за помощью к спасателям.

Спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда поднялись на крышу и сняли напуганную кошку. Питомца сразу передали хозяину, а тот поблагодарил спасателей за отзывчивость и профессионализм.