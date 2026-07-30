За сутки в Красноярском крае произошло шесть пожаров

За прошедшие сутки в крае потушили шесть пожаров. Об этом рассказали в региональном МЧС. К счастью, погибших и пострадавших нет.
В селе Верхнепашино горел дощатый навес, под которым находились ленточный станок и отходы лесопиления. Возгорание ликвидировали на площади 50 «квадратов». Предварительная причина – короткое замыкание в электроприборе.
В СНТ «Палати» села Дрокино горели дом и баня, обрушилась кровля. Существовала угроза распространения огня на соседние строения, но все завершилось удачно. Сотрудники МЧС России вместе с добровольной командой ликвидировали огонь на площади 153 квадратных метров. Предварительно, оно произошло из-за нарушений при эксплуатации газового оборудования.