Старт карьеры в энергетике: где можно стать профессионалом

Абитуриенты активно подают документы, стараясь занять заветные места на бюджетных и платных отделениях. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Красноярском крае продолжается приемная кампания в вузы и средние специальные учебные заведения. Абитуриенты активно подают документы, стараясь занять заветные места на бюджетных и платных отделениях. Выпускники школ Красноярского края и других регионов России могут подать документы в Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина. Учебное заведение готовит специалистов для работы на гидроэлектростанциях, в том числе на Красноярской ГЭС и других предприятиях энергетического холдинга Эн+. Будущие специалисты гидроэнергетической отрасли могут подать документы на две востребованные специальности: «Гидроэлектроэнергетические установки» и «Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация».

Дмитрий Пархоменко – выпускник техникума. Во время обучения он заключил целевой договор и стал ведущим слесарем по ремонту гидротурбинного оборудования Красноярской ГЭС: «Еще недавно с друзьями ездили и смотрели на мощь плотины ГЭС. После окончания школы решил подавать документы в гидроэнергетический техникум. В учебном заведении дают теоретические знания, а вот уже на ГЭС работники объясняют, как устроено производство. И приходит понимание, что за внешней мощью стоят люди, которые ей управляют. После такой практики принял решение - хочу здесь работать. В дальнейшем планирую получать высшее образования и совмещать работу с учебой. Я знаю, что в компании возможно получить высшее льготное образование».

В техникуме в рамках проекта «Профессионалитет для всех» при сотрудничестве энергохолдингом постоянно обновляется материально-техническая база. Студенты учатся в обновленных кабинетах и лабораториях на современном оборудовании.

- Современная молодежь тяжело воспринимает сухую теорию, поэтому мы сделали упор на практику: больше 50% учебной нагрузки — это учебная и производственная практика, - говорит директор техникума Нина Уфимцева. — Это новое направление образовательного процесса, ведь наглядный опыт гораздо интереснее и продуктивнее. Студенты могут пройти практику не только на Красноярской ГЭС, а также на других ГЭС энергохолдинга - Усть-Илимской, Братской, Иркутской ГЭС). Практика оплачиваемая, компания частично компенсирует проезд и помогает с арендой жилья. Главное условие — учиться на «4» и «5», потому что конкуренция среди студентов высокая.

Одна из возможностей профессионального роста и развития – заключение целевого договора с энергопредприятиями. Такой договор – это и дополнительная корпоративная стипендия, оплачиваемая практика, а в итоге – гарантированное 100% трудоустройство. Приемная компания продлится до 15 августа. Подробную информацию о порядке поступления можно уточнить на сайте техникума.