Жителя Хакасии отправили в колонию после избиения знакомого из ревности

В Орджоникидзевском районе местный житель осужден за драку из ревности Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор 36-летнему местному жителю. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В региональной прокуратуре рассказали, что в январе 2026 года подсудимый избил знакомого из ревности к своей сожительнице. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что только отягчает наказание. Также ранее он был осужден за подобные преступления. Суд назначил жителю Хакасии три года исправительной колонии строгого режима.