В Красноярске ищут подрядчика для консервации детского сада на Бугаче

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске объявили торги на поиск подрядчика для консервации детского сада на Бугаче. В администрации города сообщили, что это необходимо из-за приостановки строительства объекта и затянувшихся в связи с этим судебных процессов.

Напомним, что два года назад мэрия расторгла контракт с компанией «СтройКрасСтандарт», которая возводила детский сад. В администрации утверждают, что фирму отстранили из-за отставания по графику на семь месяцев (по договору все работы должны были завершить к 30 августа 2024 года). Подрядчик объяснил задержки сложностями с установкой фундамента из-за болотистой местности, однако мэрию этот довод не убедил.

Сейчас объект готов на 25%. Оградить строительную площадку нужно до 31 декабря 2026 года.

Управление капитального строительства подало иск фирме «СтройКрасСтандарт» для взыскания неустойки. Компания же встречно обратилась в суд о взыскании убытков.

Дело рассматривает Арбитражный суд Красноярского края.