В Минусинске после сильных дождей ввели режим повышенной готовности

Фото: администрация Минусинского округа

29 июля в Минусинском муниципальном округе после сильных дождей ввели режим повышенной готовности. Согласно прогнозу синоптиков, непогода на юге Красноярского края продлится до выходных.

Глава округа Дмитрий Меркулов в социальных сетях сообщил, что введенный режим позволит на договорной основе привлекать ресурсы частников, чтобы быстрее откачивать воду с улиц города.

«С утра зарядил такой ливень, что глазом моргнуть не успели, и кругом полились реки», – добавил он.

Заявки на откачку воды принимаются по номерам единой дежурной диспетчерской службы: 8(39132)2-02-05 и 8(39132)5-00-61.

Ранее стало известно, что в лесах Красноярского края зарегистрировали 108 пожаров на площади 94,5 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Енисейском, Туруханском, Таймырском и Эвенкийском округах.