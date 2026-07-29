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НовостиОбщество29 июля 2026 9:57

Следователи начали проверку после гибели 16-летнего подростка в Норильске

В Норильске проводится проверка по факту гибели несовершеннолетнего в результате утопления
Вячеслав КУИМОВ
Фото: СК

Фото: СК

Следственный комитет Красноярского края организовал проверку после гибели 16-летнего подростка на озере Тундра в Норильске. Трагедия произошла утром 29 июля.

По версии правоохранительных органов, юноша отдыхал на берегу и в какой-то момент решил переплыть часть водоема наперегонки вместе с подругой. Во время заплыва молодой человек утонул.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Следователи призывают родителей уделять повышенное внимание вопросам безопасности детей вблизи рек и озер, а также разъяснять подросткам правила поведения на воде.