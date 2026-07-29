На карте Красноярского края появились бухта Продолговатая и мыс Плоский

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На Таймыре закрепили названия сразу двух географических объектов — бухты Продолговатой и мыса Плоского. Как сообщили в Росреестре Красноярского края, они расположены на побережье Карского моря.

Оба объекта официально внесли в Государственный каталог географических названий. Бухта Продолговатая расположена в прибрежной части моря, вдается в берег Харитона Лаптева между мысами Тилло и Дубинского.

Мыс Плоский представляет собой северную оконечность полуострова, выступающую от берега Харитона Лаптева в западной части бухты Слюдяная.

Внесение в каталог означает, что объекты теперь имеют официальный статус — их название будут использовать в документах. Регион, где расположены эти мысы, является важной частью морской акватории российской Арктики.

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