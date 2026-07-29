В Красноярском крае 30 июля ожидаются дожди и сильный ветер

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

30 и 31 июля в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 25 метров в секунду и более. Об этом предупредили специалисты регионального МЧС.

От непогоды не прячьтесь под деревьями, у заборов, вблизи строящихся зданий. Лучше всего переждать сильный ветер в подъезде или магазине. Телефон экстренных служб — 112.

Кроме того, завтра в Эвенкийском, Туруханском, а также местами в центральных округах ожидается сильная жара до +35 градусов и выше.

Тем временем на озере Касарги, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», спасли девушек, которых унесло от берега на надувном матрасе.