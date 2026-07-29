Житель Норильска получил осетра вместо долга, продал его и теперь ответит в суде

В Норильске из-за сибирского осетра 50 тысяч долга превратились в уголовное дело. Фото: краевая прокуратура

В Норильске прокуратура утвердила обвинение местному жителю, который продал занесенного в Красную книгу РФ осетра сибирского. Восемь экземпляров у него оказались после того, как в декабре 2024 года он потребовал от знакомого вернуть долг в 50 тысяч рублей. Вместо денег тот предложил краснокнижную рыбу. Мужчина согласился и сбыл осетра за 90 тысяч. Выходит, долг ему вернули с процентами.

Вот только знакомый, у которого осетра купили, тоже вскоре оказался на скамье подсудимых.

Экспертиза подтвердила, что рыба была выловлена в естественной среде. Ущерб государству составил почти 3,9 миллиона рублей. На того, кто рыбу выловил, уже тоже завели уголовное дело.

Уголовное дело о незаконной добыче и обороте водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ рассмотрит Норильский городской суд.