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НовостиПроисшествия29 июля 2026 7:37

В Красноярске у иностранца изъяли 58 пакетов с наркотиками

Полицейские Красноярского края задержали иностранца, решившего заняться наркобизнесом помимо основной работы
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД

Фото: МВД

В Красноярске задержали иностранца, решившего заняться наркобизнесом помимо основной работы. Как пишут sibnovosti.ru со ссылкой на краевое МВД, мужчина приехал в регион из одной из стран СНГ и находился в России законно.

Подозреваемый работал строителем у частного предпринимателя, однако официальной зарплаты ему оказалось недостаточно: иностранец «открыл свой бизнес» по распространению запрещенных веществ.

Очередная попытка сбыта наркотиков закончилась его задержанием. Полицейские изъяли 58 пакетов, общий вес которых превысил 100 граммов.

Сотрудники завели уголовное дело по статье «Попытка сбыта наркотиков в крупном размере». Сейчас мужчина находится под стражей.