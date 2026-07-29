На севере Красноярского края локализовали основную часть лесных пожаров

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Днем 29 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 108 пожаров на площади 94,5 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Енисейском, Туруханском, Таймырском и Эвенкийском округах. Угрозы населенным пунктам нет, тайга горит в удаленной местности.

В Лесопожарном центре добавили, что на севере региона локализовали основную часть возгораний. Специалисты остановили распространение палмени на площади 52,5 тысячи га — это 19 очагов. На кромках работают свыше 1200 человек.

Для оценки ситуации в регионе используют данные авиапатрулирования и космосъемки. В лесу работают беспилотники.

При обнаружении возгорания в тайге необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00.

Тем временем жительница Кузбасса, как пишет сайт VSE42.Ru, потратила 100 тысяч на лечение интернет-кавалера от несуществующей болезни.