Под вантовым мостом в Красноярске появится пешеходный переход

Фото: Сергей Верещагин в соцсетях

В Красноярске под вантовым (Виноградовский) мостом появится пешеходный переход. Как пишет глава города Сергей Верещагин в социальных сетях, «зебра» и островок безопасности появятся на повороте с улицы Конституции СССР на Белинского.

Теперь жителям и гостям краевого центра будет проще и безопаснее переходить дорогу в этом месте.

«Красноярцы неоднократно обращали внимание, что под мостом небезопасно пешеходам: приходится перебегать дорогу», – пишет глава города.

Также в этом месте поменяют и угол поворотного шлюза — водители сразу будут выезжать на свою полосу, без лишних маневров. Все работы планируют закончить в августе.

В Красноярске продолжается обновление городских магистралей. Утром 29 июля в мэрии рассказали, что восемь участков уже сданы после ремонта, еще два находятся на финишной прямой.