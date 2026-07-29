В Енисейске планируют восстановить дом купца Грязнова

Фото: Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края

В Енисейске Красноярского края ищут инвестора для восстановления дома купца Грязнова — объекта культурного наследия федерального значения. Здание построили до 1778 года, а впервые он появился на плане города в 1798 году.

Как пишут «Горновости», сейчас памятник истории на улице Ленина, 83 находится в неудовлетворительном состоянии.

В 1858 году в двухэтажном доме располагалось общество золотопромышленников. С 1870-го здание принадлежало купцу Грязнову. С конца XIX века здесь находилась типография.

В Службе по государственной охране объектов культурного наследия региона считают, что историческое здание может получить новую жизнь и использоваться как гостиница, ресторан или общественное пространство. Для инвесторов действует льготное кредитование.