В Красноярске обновили восемь участков дорог

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске продолжается обновление городских магистралей. 29 июля в администрации города рассказали, что восемь участков уже сданы после ремонта, еще два находятся на финишной прямой. Работы идут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» при поддержке региона и с привлечением средств местного бюджета.

Так, на Авиаторов модернизируют больше трех километров дорожного полотна. Здесь переносят поворотный шлюз ближе к улице Алексеева и делают дополнительные полосы для разгона и торможения, чтобы разгрузить проезжую часть в вечерний час пик и снизить аварийность. За прошлый год на этом участке случилось 33 аварии, в пяти из них пострадали люди. Движение по обновленной дороге обещают запустить до конца августа.

На Матросова протяженность ремонта составляет почти три с половиной километра. Местные жители жаловались, что после того как старый асфальт сняли, на объекте две недели не было рабочих. Причина задержки оказалась в поставке и проверке материалов. Теперь подрядчика обязали жестко соблюдать график, а часть работ перенести на вечер и ночь, чтобы не создавать пробок днем.

Улицу Калинина обновили на 70% от запланированного: на ней уже уложили финишный слой асфальта, и теперь его проверяют специалисты. Также на приемку этой и других дорог приглашают маломобильных горожан, чтобы учесть их потребности.

Кроме этого, будет отремонтировано 147 междворовых проездов, десять из них добавили в план после встреч с жителями районов. Один из них, на улице Ключевской, уже привели в порядок: подрядчик уложил шестьсот метров асфальта до школы и заодно сделал тротуар.