В Красноярск привезли более 20 тонн арбузов с дынной мухой

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз 21 тонны зараженных арбузов. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в крупной партии нашли опасного вредителя — дынную муху.

Весь товар прибыл в наш регион из Казахстана автомобильным транспортом. Специалисты выдали владельцу продукции уведомление о необходимости принять фитосанитарные меры.

«Ввоз зараженных дынной мухой арбузов предотвращен», – добавили в Россельхознадзоре.

Справка:

Дынная муха — двукрылое насекомое из семейства пестрокрылок, опасный вредитель бахчевых культур. Он повреждает семена и плоды дыни, арбуза, огурца, тыквы. Имаго наносит вред, прокалывая оболочку плода и откладывая яйца. Места проколов мякоти могут служить средой для развития вирусных и грибковых заболеваний.

В регионах распространения вредителя поврежденность культур часто бывает весьма высокой, потери урожая достигают 20% – 100%.